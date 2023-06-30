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НовостиПолитика30 июня 2023 12:12

Министр Минэкономразвития РФ Максим Решетников посетил новый 4-звездочный отель в Тобольске

Проект строительства реализован на федеральные средства
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Руководитель Минэкономразвития РФ Максим Решетников посетил Тобольск и осмотрел отель «МИРРОС Тобольск». Итоги строительства также оценил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Проект строительства реализован на федеральные средства, льготный кредит, которые выдали на развитие туристической инфраструктуры и благодаря инвестициям Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Речь идет о целевом займе.

Напомним, в отеле оборудовано 45 номеров, ресторан на 80 посадочных мест. Это первый отель «четыре звезды» в Тобольске, а также от него в пешей доступности находятся Тобольский кремль и сад Ермака.