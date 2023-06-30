В Тюменской области 50% жителей ждут новых льгот, чтобы завести детей

Вероятность рождения ребенка в ближайшие годы опрошенные оценили в среднем в 1,7 балла из 10. Фото: Татьяна Коркина

50% респондентов из Тюменской области ждут льгот, чтобы завести детей. Вероятность рождения ребенка в ближайшие годы опрошенные оценили в среднем в 1,7 балла из 10. Так, женщины на высоком уровне оценили значение медицинских услуг и наличие мест, где можно отдохнуть с семьей.

Более 75% респондентов-женщин и почти 70% – мужчин в Тюменской области не хотят заводить детей в ближайшие годы. Такие данные приведены в региональной программе по повышению рождаемости, опубликованной на официальном портале правовых актов.

Тюменцы ожидают дополнительно таких льгот, как рост пособий на ребенка, расширение возможностей использования материнского капитала, льготная ипотека для многодетных и рост пособий при рождении ребенка.

Напомним, в регионе изменились правила выплаты в размере 150 тысяч рублей для семей, где родился первый ребенок. Раньше для ее получения нужно было подтверждать проживание в Тюменской области на протяжении 5 лет. Теперь на выплату могут претендовать родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали его в ЗАГСе.