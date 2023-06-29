За выгул собак высотой от 40 см без поводка и намордника в Тюмени будут штрафовать

Документ подписан Александром Моором. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области снова поменялись правила выгула домашних животных. Документ подписан губернатором региона Александром Моором.

В постановлении указано, что собаки, содержащиеся на огороженной территории земельного участка, на котором расположен жилой дом, принадлежащей владельцу на праве собственности или ином законном основании, могут находиться без привязи и вне вольера. Однако исключительно в случае, если приняты меры, не допускающие самостоятельного выхода собаки за территорию соседнего дома.

При входе на территорию земельного участка, на котором расположен жилой дом, должна быть установлена предупреждающая надпись о наличии собаки.

— Не допускать самовыгул собак. Выгул домашних животных запрещается: крупных пород собак (высотой от 40 см и более в холке) лицами младше 14 лет. Одним человеком более двух собак крупных пород (высотой от 40 см и более в холке) одновременно. Владельцами домашних животных либо лицами, их заменяющими, в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, — указано в документации.

Примечательно, что в Тюменской области запрещается выгуливать потенциально опасных собак, внесенных в перечень список опасных пород. Требования не распространяются на собак-проводников, сопровождающих инвалида по зрению.