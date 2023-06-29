В Тюмени падает покупательский спрос на квартиры в новостройках

С 1 июля в регионе ожидается понижение процентной ставки на ипотеку в новостройках. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени падает покупательский спрос. Жители ждут более выгодной опоры для покупки жилья, рассказала риелтор Светлана Бабушкина. Многие тюменцы ожидают анонсированного снижения цен на квартиры, пишет «ФедералПресс».

– Банки говорят, что сделок [по ипотекам] нет. Люди пошли с наличкой, – уточнила эксперт.

С 1 июля в регионе ожидается понижение процентной ставки на ипотеку в новостройках. Активный спрос в Тюмени сегодня сохраняется только на недорогую недвижимость, но он был всегда, резюмировала риелтор.

Она также уточнила, что за последние несколько лет областная столица стала центром притяжения: многие люди приезжают сюда из Московской области и с юга России. Большое количество приезжих из соседних регионов.