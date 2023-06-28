В Тюменской области участники СВО получили статус ветеранов боевых действий

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области участники спецоперации получили статус ветеранов боевых действий. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. Эта норма была установлена федеральным законодательством. Так, военнослужащие, получившие удостоверение, имеют право на льготы и социальные выплаты.

На федеральном уровне поддержаны предложения Общественной палаты Тюменской области и некоммерческих организаций региона. Согласно постановлению, из средств федерального бюджета участникам СВО, получившим инвалидность, будут предоставляться высокотехнологичные протезы. Уполномоченным органом станет филиал фонда «Защитники Отечества».

Отметим, в регионе создадут программу для бесплатных занятий участников спецоперации, имеющих инвалидность, адаптивными видами спорта.