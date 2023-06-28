В честь Курбан-байрама в мечетях Тюмени 28 июня 2023 года прошли праздничные молитвы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня мусульмане отмечают Курбан-байрам в мечетях города. Праздник и утренние молитвы прошли в областной столице 28 июня 2023 года. В 4 утра в Тюменской соборной мечети имени Умара бин Аль-Хаттаба на улице Жданова, 9 собрались десятки верующих в Аллаха людей.

В 6.00 прошел праздничный намаз с участием муфтия Тюменской области в мечети имени Нигматуллы Хаджи в Ембаево. А в 7 часов на Мельникайте в мечети «Ворота Сибири» собрались сотни людей. Они отмечают священный праздник.

Также в 7 часов прошли молитвы в мечети «Хадиджа» в микрорайоне Казарово, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Поздравил со священным праздником мусульман губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Заветы праздника, такие как крепость веры, добродетель, созидание и добрососедство, неразрывно переплетены с историей родного края, его освоения и развития. На этих традициях построен уникальный многовековой опыт нашего многонационального и многоконфессионального общества в гармоничном сосуществовании, дружбе, труде, защите Отечества, что было и всегда будет служить прочной основой мира и поступательного развития нашего региона и страны, – подчеркнул глава региона в своей речи.

Губернатор Тюменской области убежден, что мусульмане Тюменской области и в дальнейшем будут активно участвовать в жизни родного края, наполнять его историю новыми свершениями, опираясь на общечеловеческие идеалы и ценности.