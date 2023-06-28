Мощная гроза и проливные дожди в Тюменской области могут повториться

В Тюмени в этот день будет солнечно и тепло, почти жарко. Фото: Виктория Гаврик

Непогода, принесшая ливни и грозы в Тюменскую область, может продолжиться. Как передает прогноз синоптиков Росгидрометцентра, в среду, 28 июня 2023 года, в регионе вновь будет царить пасмурная погода. Температура воздуха в основном по Тюменской области составит +16…+19 градусов.

Однако в Тюмени в этот день будет солнечно и тепло, почти жарко. Столбики термометров 28 июня в городе поднимутся до +23 градусов, ночью - до +11 градусов. Умеренные дожди обойдут Тюмень стороной, но затронут восточную часть региона. В частности, Ялуторовск и Тобольск.

Примечательно, что циклон с дождями и грозами покинул Тюменскую область, но ненадолго. Он вернется в регион через неделю, 6 июля 2023 года.