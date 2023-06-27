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НовостиЗдоровье27 июня 2023 8:02

Жители Тюмени раскупили препарат от кишечной инфекции в сезон отпусков

Лекарство «Регидрон» уже давно пропало с полок аптек
Серафима Краснова
Лекарство «Регидрон» уже давно пропало с полок аптек.

Лекарство «Регидрон» уже давно пропало с полок аптек.

Фото: Виктория Гаврик

Жители Тюмени раскупили лекарство от кишечной инфекции «Регидрон». Медицинский препарат исчез из нескольких аптек города. Продавцы заявляют, что лекарство «Регидрон» уже давно пропало с полок аптек, его раскупили еще три месяца назад.

Фармацевты предлагают тюменцам вместо испанского «Регидрона» приобрести российский аналог – «Регидровит». Принцип действия у медицинского препарата один и тот же, его состав идентичный. Однако отечественное лекарство дешевле на 100 – 150 рублей.

Напомним, «Регидрон» – лекарственный препарат, восполняющий запасы воды и соли в организме. Его назначают при диарее и в качестве профилактики обезвоживания организма.