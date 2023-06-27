На юг Тюменской области 27 июня 2023 года обрушится штормовой ветер до 19 м/c и гроза

Дожди и грозы прогнозируются в Тюменской области до четверга. Фото: Виктория Гаврик

На юг Тюменской области во вторник, 27 июня, обрушится штормовой ветер и гроза. Порывы ветра достигнут 19 метров в секунду. Согласно прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в регионе возможны грозы, а температура воздуха составит +17…+22 градуса.

В среду, 28 июня, в Тюмени и области местами пройдут кратковременные дожди, ночью столбики термометров опустятся до отметки +7 градусов. Порывы ветра увеличатся до 14 метров в секунду, местами до 19.

Дожди и грозы прогнозируются и в четверг, 29 июня.

В МЧС советуют жителям Тюмени избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями. Также не рекомендуется отпускать детей одних на улицу.