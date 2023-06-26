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НовостиОбщество26 июня 2023 11:12

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области 30 июня проведет личный прием граждан

Личный прием направлен на правовую поддержку молодых людей
Серафима Краснова
Личный прием направлен на правовую поддержку молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Личный прием направлен на правовую поддержку молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: Виктория Гаврик

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области проведет личный прием жителей региона 30 июня 2023 года. Олег Датских и руководитель Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Владимир Ульянов встретятся с тюменцами в пятницу.

Встреча пройдет на улице Республики, 24, кабинет 116. Записаться на прием жители могут с 09:00 до 17:00 по будням, позвонив по номеру телефона 47-67-42.

Личный прием направлен на правовую поддержку молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.