Александр Синельников с 13-летним стажем назначен главврачом областной больницы № 4 города Ишима

Он руководил кожно-венерологическим диспансером Ишима
Фото: Татьяна Коркина
В областной больнице № 4 Ишима назначен новый главврач. Руководителем медицинского учреждения стал Александр Синельников. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. Синельников обладает 13-летним управленческим стажем.
Он руководил кожно-венерологическим диспансером Ишима, был главным врачом областной больницы № 15. Последние 4 месяца исполнял обязанности главного врача облбольницы № 4.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.
– Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению, а также реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», – пояснила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.
Ишимская больница является одной из самых крупных. Ежегодно здесь регистрируется более 1 миллиона посещений. Лечение в стационаре проходит почти 28 тысяч человек.