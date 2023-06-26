Александр Синельников с 13-летним стажем назначен главврачом областной больницы № 4 города Ишима

Он руководил кожно-венерологическим диспансером Ишима Фото: Татьяна Коркина

В областной больнице № 4 Ишима назначен новый главврач. Руководителем медицинского учреждения стал Александр Синельников. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. Синельников обладает 13-летним управленческим стажем.

Он руководил кожно-венерологическим диспансером Ишима, был главным врачом областной больницы № 15. Последние 4 месяца исполнял обязанности главного врача облбольницы № 4.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

– Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению, а также реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», – пояснила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Ишимская больница является одной из самых крупных. Ежегодно здесь регистрируется более 1 миллиона посещений. Лечение в стационаре проходит почти 28 тысяч человек.