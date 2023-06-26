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НовостиОбщество26 июня 2023 10:04

Пролет надземного перехода в Патрушево на трассе Курган – Тюмень смонтировали за три часа

На это время инспекторы ДПС приостанавливали движение транспорта
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Пролет надземного перехода в Патрушево Тюменского района смонтировали за три часа накануне, 25 июня. Он расположен на участке автодороги Курган – Тюмень, в границах деревни Патрушево, заявили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

– Работы проведены в ночное время 25 июня. Монтаж пролета выполнен в течение трех часов. На это время движение транспорта приостанавливали. Каждые полчаса специалисты пропускали скопившийся транспорт, – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Подрядчик сейчас выполняет обустройство пролетного строения, в том числе монтаж остекления. Пешеходы после завершения работ смогут воспользоваться новым переходом, это произойдет уже осенью 2023 года.