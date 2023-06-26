В Тюмени с 4 июля перекроют улицу Казачьи Луга

Движение транспорта будет прекращено в районе дома по улице Домостроителей, 26/3. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на неделю с 4 июля перекроют большую магистраль. На улице Казачьи Луга пройдет капитальный ремонт тепловых сетей в период с 4 по 11 июля 2023 года, заявили в пресс-службе городской администрации. Движение транспорта будет прекращено в районе дома на улице Домостроителей, 26/3.

«В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей в период с 04.07.2023 по 11.07.2023 будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге ул. Казачьи Луга в районе дома на ул. Домостроителей, 26/3», – говорится в сообщении городской администрации.

Фото: пресс-служба городской администрации.

Водителям предлагают объезжать перекрытый участок дороги через улицы Вересковую и Лесопарковую. Кроме того, автомобилистов просят соблюдать осторожность и обращать внимание на знаки при движении, а также планировать свой маршрут заранее.