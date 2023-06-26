Фото: группа «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

По улицам Тюмени несколько дней бегает потерявшийся баран. Сначала животное было замечено в районе улиц Широтной, Монтажников и Пермякова. Сейчас, по словам очевидцев, барашек передвигается по кольцу Мельникайте – Широтная.

— Кто потерял барана? Бегает по дорогам Тюмени! Сейчас находится у торгового центра Матрёшка, — пишут пользователи в соцсетях.

Некоторые тюменцы предположили, что баран мог выпасть из машины во время перевозки стада. Люди шутят, что в регионе скоро Курбан-байрам, а баран пытается спастись бегством.

Напомним, в Тюменском районе вчера состоялся национальный праздник «Сабантуй – 2023». Окончание весенних полевых работ отметили в деревне Тураева. Национальные подворья, выступления творческих коллективов, спортивные состязания, блюда национальной кухни — все это было представлено на областном Сабантуе.