Руководитель правления тюменской «Автономии Беларусь» Мария Пискун поддержала президента

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Предприниматель Евгений Пригожин и мятежники покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронежской области прокомментировала председатель правления Тюменской областной общественной организации «Национально-культурное общество «Автономия Беларусь» Мария Пискун.

— Актив правления ТООО «НКО Автономния Беларусь» и все наши белорусы Тюменской области понимаем, что идет чистой воды провокация, враг не может нас взять западными приемами, поэтому идут попытки развалить и перебить нас изнутри. Дорогие, идет процесс, который важно принять без лишних иллюзий, здесь нам важно понять, что действия и заявление Пригожина о событиях - это нарушение закона по всем статьям, в том числе здравого смысла. Мы осуждаем действия данной организации и понимаем, что наш президент Владимир Путин принимает верные решения для нашего будущего. Мы всячески должны ему в этом помочь, наш президент Путин, и мы его поддерживаем, — уточнила Мария Пискун.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.