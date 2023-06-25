Момент аварии с переворотом у тюменского села Канаш попал на видео

За рулем ВАЗ2107 находился 39-летний мужчина. Фото: Татьяна Коркина

Водитель отечественного авто страшно перевернулся на магистрали под Тюменью. В регионе в пятницу, 23 июня, под утро инспекторы ДПС преследовали машину, которая не остановилась по требованию правоохранителей. Однако через пару минут погони, водитель не справился с управлением и опрокинулся.

Момент дорожно-транспортного происшествия попал на видеозапись. Трагедия произошла у села Канаш Нижнетавдинского района. За рулем ВАЗ2107 находился 39-летний автомобилист, не имеющий права управления транспортом. Он получил травму, 23-летний пассажир не пострадал в аварии.

На кадрах, которые опубликовала ГИБДД, видно, как автомобиль двигается по магистрали, а потом жестко ударяется и опрокидывается. Кузов авто еще некоторое время провисел в воздухе и страшно приземлился на землю.

На автомобилиста составлены 4 административных материала за нарушение ПДД, в том числе езду без прав, без документов, отсутствие полиса ОСАГО , а также за то, что не остановился по требованию автоинспекторов.

Напомним, 13 дорожно-транспортных происшествий произошло за минувшие сутки в Тюменской области, в них ранены 20 человек.