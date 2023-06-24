Бесплатные мастер-классы по рисованию пройдут в Тобольске с 21 июля

Фото: администрация Тобольска.

Бесплатные мастер-классы по рисованию пройдут в Тобольске. Записаться на мастер-класс жители смогут с 11 июля 2023 года, пишет «Тюменская область сегодня». Мероприятие предназначено для горожан старше 6 лет. Все желающие могут стать участниками бесплатных мастер-классов, их проведут профессиональные художники московской студии искусств.

- Наши художники уже приезжали в Тобольск в 2017 вместе с творческой площадкой #АРТЛАБ, а также самостоятельно в 2021 и 2022 году, проводили красочные мастер-классы и учили писать картины даже тех, кто думал, что совсем не умеет. Теперь мы обновили программу мастер-классов для всех желающих, новичков и любителей, и для художников. Участие бесплатное, все материалы предоставляются, - сообщила организатор Ольга.

Мастер-классы проходят при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Посетить бесплатные мастер-классы жители Тобольска смогут до 30 июля. Однако есть некоторые ограничения – до двух любых занятий для одного гостя.