Студенты Тюменского медуниверситета приступили к производственной практике на базе Ярковской больницы

Все ребята учатся на целевом. Фото: Татьяна Коркина

Ярковскую больницу пополнят студенты Тюменского медуниверситета. Ребята уже проходят практику на базе медицинского учреждения, в терапевтическом отделении.

– Ребята очень радуют. В нашем отделении 50 коек, в том числе есть койки для паллиативных больных. Пациенты в большей степени возрастные, а им, мы знаем, нужен особый уход и внимание. Студенты учатся всему: начиная с азов сестринского ухода, учатся ставить инъекции, участвуют в уходе и кормлении пациентов. Потом перенимают опыт врачей, - рассказала заведующая отделением и врач-терапевт Наталья Скомолдинова.

Медицинский специалист отметила стремление студентов к новым знаниям. По словам врача, многие ребята возвращаются в коллектив больницы после полноценного обучения.

Будущих медиков не пугает работа в сельской местности, наоборот, они осознанно выбрали именно Ярковский район, поэтому поступили именно на целевое обучение. Таким образом, после окончания университета ребят будут ждать рабочие места и коллектив опытных наставников.