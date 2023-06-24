Тюменская дачница назвала уникальный способ борьбы с вредителями на огороде

Эксперт дала несколько советов, как спасти урожай от луковой мухи. Фото: Татьяна Коркина

Тюменская дачница Нина Щербакова дала несколько советов, как спасти урожай от луковой мухи. Опасный и вредоносный вредитель тяжело обнаружить до того момента, когда уже нанесен вред. За это время урожай может серьезно пострадать или совсем погибнуть, пишет «Тюменская область сегодня».

- Ущерб растениям наносят личинки луковой мухи. Они вредят не только репчатому луку, насекомому нравятся тюльпаны и лилии. В результате повреждения луковицы цветов сгнивают, что приводит к большим потерям посадочного материала, - отмечает опытный садовод.

Поврежденные перья лука начинают сначала желтеть, а потом теряют тургор, их рост приостанавливается. Если поврежденную луковицу вынуть из земли, то будут признаки гниения и характерный запах гнилости. Внутри луковицы можно обнаружить сами личинки. По мнению Нины Щербаковой, в этот момент необходимо уничтожить вредителя, чтобы не дать дальнейшему размножению насекомого.

Главное правило в борьбе с луковой мухой – это профилактика. Например, можно часто рыхлить землю. Однако рыхлить нужно междурядья после каждого полива или дождя. Борьба с луковой мухой должна начинаться на стадии севка – его замачивают для протравки в любом препарате на основе имидаклоприда. Это системные инсектициды с длительным сроком действия. Но здесь нужно учитывать, что лук, который сажается для употребления зеленого пера этими препаратам обрабатывать нельзя.