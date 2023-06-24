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НовостиОбщество24 июня 2023 5:34

Тюменская дачница назвала уникальный способ борьбы с вредителями на огороде

Эксперт дала несколько советов, как спасти урожай от луковой мухи
Серафима Краснова
Эксперт дала несколько советов, как спасти урожай от луковой мухи.

Эксперт дала несколько советов, как спасти урожай от луковой мухи.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменская дачница Нина Щербакова дала несколько советов, как спасти урожай от луковой мухи. Опасный и вредоносный вредитель тяжело обнаружить до того момента, когда уже нанесен вред. За это время урожай может серьезно пострадать или совсем погибнуть, пишет «Тюменская область сегодня».

- Ущерб растениям наносят личинки луковой мухи. Они вредят не только репчатому луку, насекомому нравятся тюльпаны и лилии. В результате повреждения луковицы цветов сгнивают, что приводит к большим потерям посадочного материала, - отмечает опытный садовод.

Поврежденные перья лука начинают сначала желтеть, а потом теряют тургор, их рост приостанавливается. Если поврежденную луковицу вынуть из земли, то будут признаки гниения и характерный запах гнилости. Внутри луковицы можно обнаружить сами личинки. По мнению Нины Щербаковой, в этот момент необходимо уничтожить вредителя, чтобы не дать дальнейшему размножению насекомого.

Главное правило в борьбе с луковой мухой – это профилактика. Например, можно часто рыхлить землю. Однако рыхлить нужно междурядья после каждого полива или дождя. Борьба с луковой мухой должна начинаться на стадии севка – его замачивают для протравки в любом препарате на основе имидаклоприда. Это системные инсектициды с длительным сроком действия. Но здесь нужно учитывать, что лук, который сажается для употребления зеленого пера этими препаратам обрабатывать нельзя.