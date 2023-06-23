В Тобольске 23 июня стартовала благотворительная акция «Белый цветок»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в Тобольск, чтобы принять участие в благотворительной акции «Белый цветок». На видеозаписи, опубликованной правительством, глава региона вместе с митрополитом Димитрием выбирает себе сувенир или цветок, который возьмет в обмен на пожертвования.

Напомним, все реализованные и пожертвованные средства на благотворительной ярмарке направят на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Акция проводится по инициативе председателя наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Громовой и правительства Тюменской области.

Отметим, что на территории Тобольского кремля участникам акции представлены мастер-классы, выставка-ярмарка, концертная и игровая программы, лекторий и благотворительная ярмарка. Только в июне 2023 года Фонд Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества провел благотворительные акции «Белый цветок» в трех регионах России.