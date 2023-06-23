Тренд или роскошь: где в Тюмени купить квартиры с террасами

Терраса в квартире – не роскошь, а приятные квадратные метры. Фото: АО СЗ «Стройтранс №1».

В отличие от балконов террасы – не просто пространство для сушки белья или хранения ненужных в повседневной жизни вещей. Террасы могут стать зоной для занятий спортом на свежем воздухе, местом для романтических свиданий под луной или просто мини-версией детской площадки, которая одновременно и дома, и вне.

Рассказываем, где в Тюмени купить квартиры с террасами мечты

Первая локация – ЖК «Сердце Сибири». Новый современный микрорайон находится в деловом центре города, в границах улиц 50 лет Октября – Пермякова – Харьковская. Этот комплекс – настоящий сибирский оазис прямо в городе. В зеленых дворах можно почувствовать себя в гармонии с природой тайги, тундры и степи: здесь посадят ели, сосны, черемухи, вязы, ивы, декоративно-цветущие и хвойные кустарники, акации, можжевельники, цветы и злаки.

Для тех, кто хочет наблюдать за буйством зелени и жизнью города из дома, застройщик «Страна Девелопмент» предлагает варианты террас с серьезными площадями. Например, просторная трехкомнатная квартира с угловой террасой почти 30 кв. м.

Фото: АО СЗ «Стройтранс №1».

Еще один ЖК, который может похвастаться квартирами с террасами – первый цифровой микрорайон Сибири «Домашний», который состоит из 24 домов. Это настоящий город в городе со своим фитнес-центром, самым протяженным в Тюмени пешеходным бульваром, помещениями для бизнеса и всем необходимым для комфортной жизни.

В «Домашнем» есть варианты как с небольшими террасами площадью 9 кв. м, так и более просторными – 15 кв. м. Первые подойдут для организации небольшой зоны отдыха или палисадника, вторые – для полноценной лаунж-зоны.

Фото: АО СЗ «Стройтранс №1».

В жилом комплексе «Звездный», что рядом с ТРЦ «Тюмень Сити Молл», в продаже последняя квартира необычного формата. Ситихаус – это совмещение двух несовместимых характеристик жилья. Здесь есть преимущества частного дома и комфорт городской жизни. Такие квартиры находятся на первых этажах жилых домов, при этом имеют отдельный вход. То есть жильцам ситихаусов не нужно делить подъезд с соседями – никаких общих входов, лифтов и чужих вещей. В своем тамбуре можно оставить спортинвентарь, самокат, коляску или организовать лапомойку для собаки. Еще одна привилегия ситихаусов – терраса с персональным выходом в закрытый двор, где для детей установлены игровые площадки.

Фото: АО СЗ «Стройтранс №1».

В стране тренд на квартиры с террасами стал настоящим спасением в пандемийные времена. Сейчас же терраса – оптимальный вариант для тех, кто работает на фрилансе, управляет бизнесом из дома или просто хочет иметь возможность отдыхать на улице, не покидая границ квартиры.

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АО СЗ «Стройтранс №1»

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