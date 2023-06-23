В Тюменской области врачи спасли жизнь 38-летнему жителю Вагая с аневризмой аорты

У мужчины развилась аневризма аорты. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области врачи спасли жизнь 38-летнему жителю Вагая. Пациента в крайне тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу № 1, куда его экстренно транспортировали на вертолете Центра медицины катастроф.

Обследование медиков показало, что у мужчины развилась аневризма аорты, размер которой к моменту обострения превышал допустимую норму почти в три раза. В итоге случился разрыв аорты.

– В полости грудной клетки мы увидели единый конгломерат имбибиций, рельефность и геометрия тканей из-за огромной гематомы была нарушена. Сложно было определить, где аорта, где легочная артерия, а где брахиоцефальный ствол. Подключив аппарат искусственного кровообращения, мы приступили к операции. Изначально планировали сохранить клапан, но из-за врожденного порока это не представлялось возможным. Поэтому спротезировали сам сердечный клапан и восходящий отдел аорты, – рассказал сердечно-сосудистый хирург ОКБ № 1 Лисине Арутюнян.

При разрезе оказалась, что в сердце мужчины образовалась гематома, которая и препятствовала свободному истечению крови в полость перикарда. Своевременная операция прошла благополучно.

23 июня пациента перевели из реанимации в общее отделение. Он восстанавливается.