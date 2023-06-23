Потепление в Тюмени будут сопровождать грозы и дожди

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

С пятницы в регионе начнет повышаться температура воздуха, а суббота станет самым теплым днем недели. Жаркая погода в Тюменской области, сменившаяся похолоданием, вскоре снова придет в регион. Уже с 23 июня ожидается потепление с дальнейшим прогнозом на повышение температуры, рассказывают синоптики Росгидрометцентра.

В пятницу, 23 июня, в Тюмени ожидается +13…+18 градусов. Постепенное потепление продолжится до конца недели. Не исключено, что улучшение погоды будет сопровождаться осадками – кратковременными дождями с грозами.

Добавим, что первый летний месяц в регионе начался с жары, постепенно сменившейся на прохладную погоду и обильные дожди. В некоторых районах региона суточные осадки превысили месячную норму. По данным открытых интернет-источников, самый теплый день текущей недели будет в субботу. Температура воздуха 24 июня повысится до +22 градусов.