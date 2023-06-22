Законодательное собрание Ямала рассмотрело в весеннюю сессию порядка 200 вопросов

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Законодательное собрание Ямала завершило весеннюю сессию, в ходе которой было рассмотрено порядка 200 вопросов, принято более 50 региональных законов и подготовлено около 60 отзывов на проекты федеральных законопроектов.

– В числе важнейших – поддержка военнослужащих и их семей, вопросы гражданско-патриотического воспитания, закон о гаражной амнистии, поправки в который подготовлены по просьбе северян, и оплата проезда для неработающих родителей совершеннолетних детей-инвалидов к месту их отдыха или реабилитации раз в два года, – прокомментировал на брифинге спикер парламента Сергей Ямкин.

Также в ходе подведения итогов он уделил внимание очень важному для ямальцев федеральному законопроекту о северном завозе: ранее парламентарии предложили ввести понятие «региональный оператор».

– Это позволит организовывать процессы внутри регионов с учетом специфики территорий, – отметил Сергей Ямкин.

К ключевым вопросам спикер также отнес поддержку Минтрансом и Минздравом обращения ямальских депутатов о пересмотре правил перевозки ямальцев, проживающих в удаленных населенных пунктах. В сентябре 2022 года Заксобрание Ямала предложило на федеральном уровне решить вопрос доставки кочевников домой после лечения попутными рейсами санавиации.

– Ведомства инициативу поддержали, новые инструкции подготовлены, ждем подписанных итоговых документов, – пояснил спикер.

Отметим, что в весеннюю сессию парламент вернулся к практике личных деловых встреч с коллегами из Югры и Тюменской области. Это позволит более эффективно решать общие для регионов-соседей вопросы и обмениваться опытом.

Лето депутаты традиционно проведут в своих избирательных округах. В планах – встречи с жителями, инспекторские поездки по пришкольным лагерям, контроль подготовки к отопительному сезону и новому учебному году, а также работ на объектах благоустройства и строительства.