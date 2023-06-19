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НовостиОбщество19 июня 2023 6:22

Три новых моста через Туру появятся в Тюмени до 2035 года

На Чаркова мост станет продолжением улицы, связав Мыс с Лесобазой
Серафима Краснова
на Чаркова мост станет продолжением улицы, связав Мыс с Лесобазой.

на Чаркова мост станет продолжением улицы, связав Мыс с Лесобазой.

Фото: Виктория Гаврик

Власти Тюмени запланировали строительство еще трех мостов через Туру. Согласно генеральному плану городского округа города Тюмень, два путепровода появятся у микрорайона ДОК, один – на улице Чаркова.

Строительство мостов планируется реализовать до 2035 года, указано в документации, опубликованной на официальном сайте городской администрации.

Отметим, что на Чаркова мост станет продолжением улицы, связав Мыс с Лесобазой. А в районе улиц Щербакова и Астраханской и на Томской построят многоуровневые развязки, сообщается в документе.