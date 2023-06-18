Фото: ГАУЗ ТО «Хоспис»

Врачи тюменского хосписа рассказали о своей работе. По их мнению, случайных людей в паллиативной медицине быть не может, прийти сюда - осознанный выбор каждого, поэтому, как правило, нет и текучки кадров. А те, кто оказались здесь «по ошибке», увольняются на следующий же день.

- Есть профессионалы со стажем, есть и молодые специалисты. Миссия для всех едина и понятна - мы не вылечим, но поможем. Каждый человек имеет право на уход из жизни без боли, страха и одиночества, – рассказала директор ГАУЗ ТО «Хоспис» Винира Хамова.

Паллиативная помощь оказывается пациентам в терминальной стадии с крайне тяжелыми заболеваниями. Профессиональные и заботливые сотрудники помогают облегчить состояние больного, избавив его от боли, тошноты, одышки и других симптомов, которые его беспокоят.

Также хосписная команда работает в тандеме с родственниками пациентов. Им оказывают психологическую помощь, поскольку принять ситуацию, что родной человек уходит из жизни, очень непросто.

А еще психолог помогает понят состояние больного. Нередко такого человека одолевает буря эмоций: и страх, и гнев, и обиды. Специалист учит семью осознать ситуацию, настроиться, выдержать то, что случилось, и наладить систему по уходу за больным родственником, если он находится дома, сообщает «Тюменская область сегодня».