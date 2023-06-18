В Тюменской области на одного соискателя приходятся четыре вакансии

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На сегодняшний день в банке вакансий службы занятости населения Тюменской области насчитывается 26 111 предложений по трудоустройству, при этом на учете в качестве соискателей состоят 6 636 человек. Получается, что на одного претендента приходится около четырех вакансий, сообщает «Вслух.ру».

С января по май 2023 года за помощью в поиске работы обратились 13 037 человек, а нашли ее лишь 6 159. Годом ранее было 18 198 обратившихся и 6 818 трудоустроенных.

Из общего количества вакансий 5,2 тысячи приходятся на сферу образования. Также востребованы врачи разных профилей, фельдшеры, медицинские сестры и фармацевты - 1 788 предложений, а для культорганизаторов есть 400 предложений.

Востребованы и специалисты с рабочими профессиями: нужны 1 181 водитель автомобиля, 434 продавца, 382 повара, 236 изготовителей полуфабрикатов из птиц, 222 водителя автобусов, 216 швей, 205 стрелков, 200 монтажников, 199 трактористов, 191 дворник и прочие.

Много предложений для простых рабочих: подсобных - 1 954, разнорабочих - 707, по обслуживанию зданий - 290, дорожных - 118 и так далее.