Жители Тюмени получили сроки за организацию подпольного казино

Тюменцы разместили игровое оборудование, а также проводили азартные игры дистанционно. Фото: Виктория Гаврик

Сегодня тюменский суд огласил приговор участникам игорной деятельности. Местные жители в возрасте от 30 до 35 лет организовали по разным адресам проведение азартных игр. Подсудимые получили доход от деятельности в 1,2 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Следствием было установлено, что с июня 2021 года по апрель 2022 года тюменцы разместили игровое оборудование, а также проводили азартные игры дистанционно, через интернет-ресурс.

«Размер извлеченного дохода от незаконной игорной деятельности превысил 1,2 миллиона рублей. Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы от 1 года до 1 года 3 месяцев условно с испытательным сроком 2 года», – указано в материалах уголовного дела.

Кроме того, организаторы подпольного казино должны выплатить в пользу РФ 1,2 миллиона рублей.