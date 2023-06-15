Еще в двух водоемах Роспотребнадзор разрешил купаться тюменцам

Срок действия разрешения от Роспотребнадзора устанавливается на один сезон. Фото: Виктория Гаврик

Еще два водоема в Тюменской области получили разрешение от Роспотребнадзора, и теперь жителям можно здесь купаться. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии норм и правил получили АНО ООЦСТ «Серебряный бор» (акватория озера Нижнее Кривое) и МАУДО «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска (акватория озера Сингуль).

Напомним, что срок действия разрешения от Роспотребнадзора устанавливается на один сезон, летний или курортный.

На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам на сезон 2023 года получили:

- АО «База отдыха «Верхний Бор» – акватория озера Верхнее Кривое;

- АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» – акватория пруда б/н на 19-м км Червишевского тракта;

- ООО «Дельвер – акватория пруда Лесной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, район ТЭЦ-2 (территория базы отдыха «Пруд Лесной»);

- АНО ОСООЦ «Витязь», Тюменская область, Тюменский район, 21-й км Ялуторовского тракта – акватория озера Андреевское;

- АНО ОДООЦ «Ребячья республика» – акватория озера Арсеньевское по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 4-й км от с. Салаирка на территории Салаирского МО;

- филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка» – акватория озера Полушинское по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 42-й км автодороги Тюмень – Каменка, граница Свердловской области;

- АНО ООЦСТ «Серебряный бор» – акватория озера Нижнее Кривое;

- МАУДО «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска – акватория озера Сингуль.

Отметим, что водоемы, не предназначенные для купания, обозначены информационными аншлагами «Купание запрещено».