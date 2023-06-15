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НовостиОбщество15 июня 2023 11:23

Еще в двух водоемах Роспотребнадзор разрешил купаться тюменцам

Срок действия разрешения от Роспотребнадзора устанавливается на один сезон
Серафима Краснова
Срок действия разрешения от Роспотребнадзора устанавливается на один сезон.

Срок действия разрешения от Роспотребнадзора устанавливается на один сезон.

Фото: Виктория Гаврик

Еще два водоема в Тюменской области получили разрешение от Роспотребнадзора, и теперь жителям можно здесь купаться. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии норм и правил получили АНО ООЦСТ «Серебряный бор» (акватория озера Нижнее Кривое) и МАУДО «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска (акватория озера Сингуль).

Напомним, что срок действия разрешения от Роспотребнадзора устанавливается на один сезон, летний или курортный.

На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам на сезон 2023 года получили:

- АО «База отдыха «Верхний Бор» – акватория озера Верхнее Кривое;

- АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» – акватория пруда б/н на 19-м км Червишевского тракта;

- ООО «Дельвер – акватория пруда Лесной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, район ТЭЦ-2 (территория базы отдыха «Пруд Лесной»);

- АНО ОСООЦ «Витязь», Тюменская область, Тюменский район, 21-й км Ялуторовского тракта – акватория озера Андреевское;

- АНО ОДООЦ «Ребячья республика» – акватория озера Арсеньевское по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 4-й км от с. Салаирка на территории Салаирского МО;

- филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка» – акватория озера Полушинское по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 42-й км автодороги Тюмень – Каменка, граница Свердловской области;

- АНО ООЦСТ «Серебряный бор» – акватория озера Нижнее Кривое;

- МАУДО «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска – акватория озера Сингуль.

Отметим, что водоемы, не предназначенные для купания, обозначены информационными аншлагами «Купание запрещено».