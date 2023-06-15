Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июня 2023 4:24

В Тюмени горел нежилой дом на Казанской, 17

Открытое горение спасателями было ликвидировано на площади 120 квадратных метров
Серафима Краснова
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Вчера вечером горел нежилой дом на улице Казанская, 17. Дым от пожара заметили жители с разных концов Тюмени. Открытое горение спасателями было ликвидировано на площади 120 квадратных метров, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

— Сегодня в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре нежилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Казанская, 17. Сведений о погибших и пострадавших не поступало, — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

На месте происшествия работали 21 человек личного состава, им в помощь было выдано пять единиц пожарно-спасательной техники.

К 10 часам вечера сотрудникам МЧС удалось потушить пожар.