В Тюмени горел нежилой дом на Казанской, 17

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Вчера вечером горел нежилой дом на улице Казанская, 17. Дым от пожара заметили жители с разных концов Тюмени. Открытое горение спасателями было ликвидировано на площади 120 квадратных метров, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

— Сегодня в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре нежилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Казанская, 17. Сведений о погибших и пострадавших не поступало, — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

На месте происшествия работали 21 человек личного состава, им в помощь было выдано пять единиц пожарно-спасательной техники.

К 10 часам вечера сотрудникам МЧС удалось потушить пожар.