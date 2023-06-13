В Тюмени с 13 июня из-за перекрытой Холодильной изменятся маршруты двух автобусов

Маршруты № 54 и № 54д будут следовать в объезд перекрытого участка. Фото: Татьяна Коркина

Маршруты двух автобусов в Тюмени поменяются из-за перекрытой Республики. На перекрестке продолжатся производственные работы на Холодильной, от Республики до здания № 73, рассказали в пресс-службе городской администрации.

– Маршруты № 54 и № 54д будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда, – заявили в МКУ «Тюменьгортранс».

Фото: администрация Тюмени.

Напомним, расписание общественного транспорта жители могут посмотреть в разделе «Расписание» на официальном сайте «Тюменский транспорт» или узнать по бесплатному номеру информационно-справочной службы.