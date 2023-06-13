В Тюмени к 2024 году планируют ввести «пересадочный тариф» на общественном транспорте

Инициатива находится на этапе обсуждения. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени состоялось заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству городской думы. Основным вопросом на повестке стало качество предоставления транспортных услуг населению.

По словам руководителя департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгения Сорокина, средний возраст подвижного состава общественного транспорта – 5 – 7 лет. Кроме того, в разы повысилось оснащение автобусов в части обслуживания маломобильных групп населения, пишет «Мегатюмень».

– Вопрос, который мы сегодня активно обсуждали, касается так называемого пересадочного тарифа, когда жители города Тюмени переезжают из пункта «А» в пункт «Б» и им необходимо выполнить пересадку. Введение такого тарифа даст снижение стоимости проезда в общественном муниципальном транспорте, – уточнил председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов.

Данный вопрос находится в работе у специалистов департамента дорожной и транспортной инфраструктуры города. Предварительно, проект будет реализован к 2024 году.