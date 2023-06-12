Фото: АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник».

Специалисты реабилитационного центра «Родник» в Тюмени используют игровую педагогику. В учреждении продолжает работать пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитаци детей-инвалидов, рассказали в пресс-службе организации.

Одно из направлений, реализуемое в рамках пилота, – это социокультурная реабилитация. На занятиях по театрально-игровой деятельности специалисты «Родника» по социальной реабилитации Марта Несук и Галина Огорелкова используют методы игровой педагогики. Ребята не замечают, как учатся, играя. Например, шумовой оркестр: ложки, трещотки и бубенцы.

По мнению преподавателей, шумовые инструменты – один из способов корректировки внимания, развития мелкой моторики, слухового восприятия и двигательной реакции. Чтобы поиграть, не нужно специальных знаний. Надо только потрясти, постучать, встряхнуть.