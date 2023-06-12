У исторического парка Тюмени прошел концерт в честь Дня России

Люди подпевали во время звучания национального гимна. Фото: Татьяна Коркина

В День России у парка «Россия – моя история» Тюмени состоялся концерт, приуроченный к празднику. Десятки тюменцев, включая семьи с детьми, пришли послушать гимн России под открытым небом. Люди подпевали во время звучания национального гимна, потом организаторы мероприятия подняли флаг РФ.

На третьем этаже конференц-зала музея начался праздничный концерт. Тюменские барды исполнили свои песни, а поэты прочитали стихи. Поэтесса и актриса театра-студии «Свобода» Екатерина Данайканич-Назарова поделилась с тюменцами своим творчеством. Люди слушали ее завороженно.

Позже музыкальный дуэт Павла Андреенко и Натальи Середа исполнил свой репертуар. В конце выступил тюменский поэт Вячеслав Девятков.

– Время мероприятий несколько изменилось, так как из-за погодных условий было принято решение перенести основной концерт в конференц-зал исторического парка, – рассказала организатор мероприятия Анна Деречиникова.

В зале не было свободных мест, и работникам музея пришлось принести дополнительные стулья, чтобы рассадить всех пришедших на концерт тюменцев.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Флешмоб «Встанем», который стал заключительным аккордом концерта, прошел на крыльце исторического парк «Россия – моя история». Главным событием праздничного дня станет уникальная фотовыставка. Ее открытие состоялось накануне, 11 июня.

По словам организаторов, выставка «Великая Россия» – это путешествие, которое способно вызвать любовь с первого снимка. Из отдельных кадров, как из крохотных кусочков пазла, складывается образ современной России, представление об ее истинном масштабе, разнообразии и великолепии

– Это и торжественное открытие временного выставочного проекта «Русский Азов» и экскурсии по нему, экскурсии по постоянным экспозициям, где гости парка погружаются в событийную канву, уникальные процессы и интереснейшие явления отечественной истории, вспоминая о многообразии и особенностях её исторических эпох, периодов, этапов, проникаясь любовью к своей Родине, включая малую родину, духовно-нравственно развиваясь, – уточнили организаторы мероприятия.