Жители Тюмени поздравили страну с Днем России с помощью онлайн-флешмоба

Фото: тюменский дворец творчества и спорта «Пионер».

В тюменском Дворце творчества и спорта «Пионер» подвели результаты онлайн-флешмоба #МОЯРОССИЯ. Акция была приурочена к празднованию Дня России 12 июня.

Участники мероприятия размещали в социальных сетях короткие видеозаписи, в которых продолжали фразу «Россия – это…» Таким образом жители смогли выразить уважение и любовь к своей стране. В целом тюменцы записали больше 30 таких видео.

В День России на стене группы опубликовали видеонарезку из всех присланных работ к флешмобу. Акцию также поддержали участники «Кванторианских каникул», Российского движения детей и молодежи, воспитанники и педагоги Центра туризма и краеведения.