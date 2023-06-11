Тюмень может подняться с 16 места в ежегодном конкурсе «Город России. Национальный выбор» Фото: Татьяна Коркина

Более 11 тысяч голосов набрала Тюмень в конкурсе «Город России. Национальный выбор». Областная столица сейчас находится на 16 месте, но может улучшить свои позиции и подняться вверх. Хотя среди городов УрФО у Тюмени и так самая высокая строчка. Например, Челябинск находится на 27 месте, Ханты-Мансийск – на 34, Курган – на 47, Салехард – на 55.

Ежегодное голосование проводится с 2012 года. Люди голосуют за самый узнаваемый, привлекательный и символичный город. В тройке лидеров сейчас находятся Нальчик, Владивосток и Севастополь, на 4 месте Курск, на пятом Орел.

Голосование бесплатное, без регистрации и подтверждений. Голосовать с одного IP-адреса можно сколько угодно, но раз в сутки. Единственное, что нужно, так это перейти на сайт проекта, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор кликом, сообщает «Вслух.ру». Итоги подведут в декабре 2023 года.

В сентябре 2022 года у Тюмени были позиции похуже, чем сейчас.