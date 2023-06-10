Футболисты тюменского клуба готовятся к новому сезону

Фото: ФК «Тюмень»

Тюменских футболистов ждут перемены в новом сезоне, а сейчас игроки отдыхают. По информации «Вслух.ру», ФК «Тюмень» вернется на поле 18 июня, МФК «Тюмень» отдохнет до 24 июля.

ФК «Тюмень» попрощался с ФНЛ-2 и в новом сезоне вернется в первую лигу. Уже в эти выходные определятся все соперники в футбольной национальной лиге. Тюменцев продолжит тренировать Игорь Меньщиков, который привел их к золотым медалям и долгожданному переходу. Контракты продлили капитан Александр Коротаев, а также Михаил Петров, Илья Порохов и Павел Шадрин. Возможно появление и новых футболистов, которые усилят состав. Перед началом сезона футболисты проведут несколько контрольных матчей, в том числе с екатеринбургским «Уралом» из премьер-лиги.

МФК «Тюмень» останется в Суперлиге по мини-футболу, но с нового сезона их главным тренером станет Денис Абышев. В прошлом Денис отыграл в составе «Тюмени» 15 лет в российской суперлиге и до этого момента был помощником других наставников. Пока с Абышевым подписали годовой контракт.