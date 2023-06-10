Тюменцы «забыли» в МФЦ 220 тысяч документов на недвижимость

Тюменцами «забыты» порядка 220 тысяч документов на недвижимость Фото: Юлия Кучеренко

На сегодня у регионального филиала ППК «Роскадастр» на хранении находится порядка 220 тысяч невостребованных тюменцами документов - документы, по какой-то причине не полученные горожанами вовремя в МФЦ. В основном это правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого имущества. Об пишет Megatyumen.ru со ссылкой на ППК «Роскадастр» по Тюменской области.

- Ежегодно количество невостребованных документов, находящихся на хранении в офисах филиала учреждения, увеличивается. Тем не менее, не полученные вовремя документы на недвижимое имущество могут понадобиться гражданам в срочном порядке, например, при совершении сделок с собственностью или подаче документов в налоговую службу. Несомненно лучше, если эти документы будут храниться у правообладателей, а не в архиве учреждения, - отметила начальник межрайонного отдела филиала ППК «Роскадастр» по Тюменской области Олеся Хабарова.

По её словам, в офисах ведомства заявители могут забрать невостребованные документы, которые находятся в архивах тюменского филиала или которые хранятся в филиалах других регионов. Сотрудники сами запросят и выдадут необходимые документы их владельцу.

В прошлом году заявители или их законные представители получили свыше 8,5 тысяч невостребованных пакетов документов. Кроме того, специалисты учреждения также доставляют невостребованные документы в рамках платного выездного обслуживания. Эту услугу можно получить, оставив заявку на специальном Сервисе выездного обслуживания, либо позвонив по телефону (3452) 259-000 (доб. 1) или написав на электронную почту: dostavka@72.kadastr.ru.