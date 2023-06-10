Тюменским студентам предлагают стать наставниками просветительской программы «Я в деле»

Фото: группа «Я в деле» в соцсети

Студентам тюменских колледжей могут стать наставниками программы «Я в деле». Это просветительская программа, которая реализуется в 62-ух регионах России. 10 человек, которые успешно пройдут отбор до 15 июня, отправятся на палаточный фестиваль «Июлька». Об этом пишет «Тюменская линия» рассказала руководитель медиаштаба Юлия Латышенко. Тюменец должен быть выпускником колледжа и поступать в вуз или обучаться на первом курсе, а также иметь диплом среднего специального образования.

- Важно подходить не только по документам. У нас будет отбор заявок. Мы, скорее всего, проведем для каждого небольшие интервью на выявление компетенции наставника, - добавила Юлия.

Студенты будут курировать проектные группы от 10 до 20 человек, организовывать мероприятия, поддерживать и мотивировать студентов-участников курса Start up. А в начале июля они поедут на палаточный фестиваль в составе делегации Тюменской области. Организаторы подчеркивают, что это может стать возможностью перенять опыт у состоявшихся трекеров.

Регистрация доступна в группе «Я в деле» во ВКонтакте.