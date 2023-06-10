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НовостиНаука10 июня 2023 6:25

Тюменский ученый выясняет, могут ли клещи быть переносчиками лейкоза крупного рогатого скота

Юрий Глазунов уже длительный период изучает биологию иксодовых клещей
Виктория Терина
Учены изучают риск заражения лейкозом крупного рогатого скота кровососущими

Учены изучают риск заражения лейкозом крупного рогатого скота кровососущими

Фото: Юлия Кучеренко

Ученый ГАУ Северного Зауралья Юрий Глазунов выясняет, могут ли кровососущие быть переносчиками лейкоза крупного рогатого скота. Его доводы приводит АиФ-Тюмень.

Известно, что лейкоз крупного рогатого скота – хроническая вирусная болезнь, которая возникает при проникновении в организм лимфоцитов, содержащих вирус лейкоза. Заражение происходит через кровь, молоко и другие материалы, содержащие инфицированные лимфоидные клетки животных. Юрий Глазунов поясняет, что у коров дважды в год берут анализ крови, по которым можно выявить не только лейкоз, но и целый ряд серьезных болезней. Это делает Государственная ветеринарная служба для профилактики и борьбы с лейкозом.

– Казалось бы, животных максимально обезопасили, но случаи заболевания по-прежнему регистрируются. Значит, есть и другие способы его передачи. Одним из них, по моему предположению, может быть трансмиссивный, то есть с помощью кровососущих насекомых и клещей. В Тюменском регионе для кровососов комфортная среда, множество водоемов, которые являются местом размножения насекомых, ландшафты, климат и растительность благоприятны для жизни клещей - поясняет специалист.

Юрий Валерьевич уже длительный период изучает биологию иксодовых клещей, которые являются переносчиками многих вирусных и бактериальных инфекции, поэтому он решил проверить, могут ли клещи быть переносчиками лейкоза. В эксперименте ему помогают аспиранты, а площадкой служат предприятия, где разводят крупнорогатый скот.

– Мешочек с иксодовыми клещами насаживаю на ушную раковину больного животного на 10-12 дней. Напитавшись кровью, самки откладывают яйца, из которых выходят личинки. Личинки превращаются в нимф, а уже из нимф получаются взрослые особи. Как видите, процесс это длительный и трудоемкий, ведь на каждой стадии развития клещам нужен свой прокормитель – животное, чьей кровью он может питаться (как правило, это лабораторные кролики, мыши). На каждой из четырех стадий делаем ПЦР-тест. Моя задача, зафиксировать, на какой из стадии развития паразита сохраняется вирус-возбудитель. На личиночной и нимфальной стадии пока не нашли признаков вируса. Хотим повторить эксперимент, используя другую методику ПЦР-исследования - рассказывает ученый-ветеринар.

Опыт в любой момент может прекратиться, если клещи погибнут или впадут в диапаузу (спячку). Своим опытом и наработками ученый делится на конференциях и в научных статьях – в международных журналах и в журналах, рецензируемых ВАК, опубликовано более 20 научных трудов.