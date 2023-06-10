Тюменский ученый выясняет, могут ли клещи быть переносчиками лейкоза крупного рогатого скота

Учены изучают риск заражения лейкозом крупного рогатого скота кровососущими Фото: Юлия Кучеренко

Ученый ГАУ Северного Зауралья Юрий Глазунов выясняет, могут ли кровососущие быть переносчиками лейкоза крупного рогатого скота. Его доводы приводит АиФ-Тюмень.

Известно, что лейкоз крупного рогатого скота – хроническая вирусная болезнь, которая возникает при проникновении в организм лимфоцитов, содержащих вирус лейкоза. Заражение происходит через кровь, молоко и другие материалы, содержащие инфицированные лимфоидные клетки животных. Юрий Глазунов поясняет, что у коров дважды в год берут анализ крови, по которым можно выявить не только лейкоз, но и целый ряд серьезных болезней. Это делает Государственная ветеринарная служба для профилактики и борьбы с лейкозом.

– Казалось бы, животных максимально обезопасили, но случаи заболевания по-прежнему регистрируются. Значит, есть и другие способы его передачи. Одним из них, по моему предположению, может быть трансмиссивный, то есть с помощью кровососущих насекомых и клещей. В Тюменском регионе для кровососов комфортная среда, множество водоемов, которые являются местом размножения насекомых, ландшафты, климат и растительность благоприятны для жизни клещей - поясняет специалист.

Юрий Валерьевич уже длительный период изучает биологию иксодовых клещей, которые являются переносчиками многих вирусных и бактериальных инфекции, поэтому он решил проверить, могут ли клещи быть переносчиками лейкоза. В эксперименте ему помогают аспиранты, а площадкой служат предприятия, где разводят крупнорогатый скот.

– Мешочек с иксодовыми клещами насаживаю на ушную раковину больного животного на 10-12 дней. Напитавшись кровью, самки откладывают яйца, из которых выходят личинки. Личинки превращаются в нимф, а уже из нимф получаются взрослые особи. Как видите, процесс это длительный и трудоемкий, ведь на каждой стадии развития клещам нужен свой прокормитель – животное, чьей кровью он может питаться (как правило, это лабораторные кролики, мыши). На каждой из четырех стадий делаем ПЦР-тест. Моя задача, зафиксировать, на какой из стадии развития паразита сохраняется вирус-возбудитель. На личиночной и нимфальной стадии пока не нашли признаков вируса. Хотим повторить эксперимент, используя другую методику ПЦР-исследования - рассказывает ученый-ветеринар.

Опыт в любой момент может прекратиться, если клещи погибнут или впадут в диапаузу (спячку). Своим опытом и наработками ученый делится на конференциях и в научных статьях – в международных журналах и в журналах, рецензируемых ВАК, опубликовано более 20 научных трудов.