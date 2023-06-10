Тюменцы узнали, как бороться с тлей на дачных участках Фото: Юлия Кучеренко

Опытная дачница Нина Щербакова рассказала жителям Тюмени, как бороться с тлей на дачном участке. В текущем сезоне на садовых участках наблюдается большое количество тли на многих видах растений. Связывают это с жаркой и сухой погодой.

- Чтобы уменьшить колонии тлей, она советует своевременно удалять лишнюю растительность вокруг деревьев и кустарников, в том числе вырезать корневую поросль и волчки, на которых могут зимовать яйца и питаться колонии вредителей летом. Рыхление приствольных кругов также поможет сократить численность вредителей, - передает «Тюменская область сегодня» совет Нины Щербаковой.

Считается, что самым безопасным методом в борьбе с тлей – это смыв вредителя сильной струей воды. При этом делать это нужно регулярно, чтобы уменьшить колонию тли. Еще одним эффективным методом является - заселение территории обитания тли ее естественными врагами, например божьими коровками, богомолами, верблюдками, наездниками Афелинус.

На протяжении всего сезона можно использовать народные средства, которые будут отпугивать вредителей – опрыскивание раствором нашатыря, настоями золы и пахучих трав. Еще к настоям травы можно добавить зеленое или хозяйственное мыло. Все биологические препараты начинают свое действие в теплую погоду от +16 до +26. А для полного уничтожения вредителя желательно провести трехкратную обработку с периодичностью 5-7 дней.