На День города в Тюмени пройдут фестивали, квесты, развлечения и конечно яркий фейерверк Фото: Юлия Кучеренко

На День города в Тюмени запланированы традиционные фестивали и праздничный фейерверк, а также много мероприятий на набережной Туры. В эти выходные Тюмень присоединится к празднованию Дня России. А о том, что планируется на День города 29 июля рассказал «Вслух.ру».

Планируется провести фестивали: народное гуляние «Тюмень мастеровая», гастрономический фестиваль «Хлебный базар». В Зареке пройдет «Сабантуй». На праздничной площадке в Гилевской роще уже по традиции состоится фестиваль колокольного звона. На площади Солнца и в сквере Сибирских кошек развернется «Пикник книг». А в сквере Владислава Крапивина - третий городской фестиваль детского творчества «Хоот векки», посвященный творчеству писателя.

На площади 400-летия планируют открыть арт-пространство, где будут проводить мастер-классы, показы фильмов, ретро-программу «Городская танцплощадка» и прочие мероприятия.

На набережной Туры гостей ждет фестиваль уличной культуры «Уличная классика», фестиваль экстремальных видов спорта «ЭкстримЭКСПО». Шоу-фестиваль «МОРЕmore» и фестиваль традиционной кубинской музыки и танца «Чака-чака». Праздник планируют закончить ярким фейерверком.