В Тюмени 10 июня потеплеет до +24 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени 10 июня обещают переменную облачность, без существенных осадков, ночью местами туман, ночью ветер северо-западный 1-6 м/с, днём ветер сменится на юго-западный и усилится до 5-10 м/с. Ночью температура воздуха +5, +10 градусов, днем потеплеет до +19, +24 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В этот день обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался тихим - ждали к осени хорошего урожая. Беременных же в этот день специально посылали в поле - чтобы ребенок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве - к легким родам, к здоровому ребенку.