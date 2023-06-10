Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 10 июня 2023 года

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В Тюменской области до сих пор действуют лесные и ландшафтные пожары. Противопожарный режим, из-за которого жителям нельзя посещать леса, водоемы и сжигать сухую растительность, действует в регионе до 24 июня 2023 года. Некоторое время назад власти сняли режим ЧС в Тюменской области, так как ситуацию с возгораниями взяли под контроль.

Спасателям удалось потушить 15 природных пожаров за минувшие сутки. Ликвидацией огня занимались 202 человека с помощью 55 единиц спецтехники.

9 июня в регионе действовал один лесной пожар, который удалось оперативно локализовать. Очаг возгорания был зафиксирован в Вагайском районе Тюменской области. В регионе продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов, во время которых сотрудники Авиабазы и МЧС выявляют нарушителей противопожарного режима.

Семь ландшафтных пожаров действовали в Тюменской области за минувшие сутки. Огонь был зарегистрирован в пяти районах региона: Уватском, Нижнетавдинском, Тюменском, Упоровском и Вагайском.

Согласно данным департамента лесного хозяйства Тюменской области, 10 июня четвертый класс пожарной опасности (высокая степень) прогнозируется в Тобольской и Тюменской авиазонах, пятый класс (чрезвычайная степень) — в Уватской.

Добавим, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.

За нарушение требований пожарной безопасности в особый противопожарный режим в Тюменской области предусмотрена административная ответственность, а именно наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, а на должностных лиц - от 30 до 60 тысяч рублей.