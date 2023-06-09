В Тюмени родители оказались возмущены песнями и танцами на концерте в честь Дня защиты детей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменские родители оказались возмущены песнями на празднике в честь Дня защиты детей, который прошел 1 июня. Перед зрителями выступили детские коллективы на одной из площадок в городе. Родителей возмутила песня о сомнительных идеалах, которую исполняла маленькая девочка перед другими детьми.

– Обратим внимание на лексические повторы, которые, безусловно, оказывают зомбирующее действие в сочетании с музыкой: «Чтобы папа добрым был, чтобы маму он любил». Можно как угодно интерпретировать эти строки, но в любом случае в них есть достаточно прозрачный подтекст: все папы злые и не любят мам. Мамы все добрые. То есть очевидное принижение понятия отца, отцовства. Но в данную тему сейчас не будем углубляться, о ней отдельный разговор. И ещё вопросы. А Серёжка-то какого возраста? Сама-то девочка кроха. Откуда у Серёжки есть деньги на «Мерседес»? Ведь то, что девочка растёт, взрослеет от «куплета к куплету», в тексте как-то не просматривается. С логикой у авторов совсем плохо. Это вообще о чём? Может, в песенке есть намеренный подтекст с соответствующими установками? – сообщили в пресс-службе Тюменского родкома.

Также родителям в Тюмени не понравились танцы с явным «цинизмом и пошлостью», которые «переходят всякие рамки».

– Вопросы прежде всего к лицам, ответственным за содержание развлекательных программ, которые были проведены в День защиты детей в Тюмени, и ко всем остальным ведомствам, контролирующим данные мероприятия, – заявили в пресс-службе ТРК.