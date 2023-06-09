Владимир Якушев принял участие в пленарной сессии форума «От импортозамещения к технологическому суверенитету» в Челябинске

Фото: официальный сайт полпреда президента России по УрФО.

Полномочный представитель президента по УрФО Владимир Якушев находится с рабочей поездкой в Челябинске. Он принял участие в пленарной сессии форума «От импортозамещения к технологическому суверенитету», которая была посвящена вопросам научно-технического и промышленного развития, необходимого для создания и поддержки собственных разработок.

Владимир Якушев отметил, что предприятия и научное сообщество Урала вносят весомый вклад в дело импортозамещения. Однако это лишь начало пути. По итогам 2022 года объем импорта в УрФО составил 12 миллиардов долларов. 50% импорта приходится на машины, оборудование и транспортные средства.

– Впереди громадный, титанический труд. Задача по приобретению технологического суверенитета непростая. При этом решать её в прежнем режиме нельзя, нужен мобилизационный рывок, – сообщил Владимир Якушев.

В качестве примера он привел опыт оборонно-промышленного комплекса, который с началом специальной военной операции перестроил производственные процессы и буквально за год обеспечил значительный рост объемов производства – по некоторым показателям они увеличились в 4-5 раз.