На площади у ДК «Железнодорожник» для тюменцев состоялся концерт, посвященный Дню России

Фото: ДК «Железнодорожник».

На площади у ДК «Железнодорожник» для тюменцев состоялся яркий, красочный концерт, посвященный Дню России, под названием «ЭтноГород». На сцене блистали различные ансамбли и музыкальные группы. Ансамбль народной музыки «Сибирская забава» лихо станцевал кадрильную польку, вокально-инструментальный ансамбль «Вак балеш» Центра татарской культуры порадовал зрителей своей игрой на национальных инструментах, так же как и ребята из школы киргизского танца.

– Сборный концерт коллективов нашего города, артистов из ДК «Строитель», а также творческих коллективов из различных районов области демонстрирует богатый многонациональный колорит. Все номера посвящены нашей Родине. Для меня День России – это праздник, который символизирует мир, свободу и согласие между гражданами нашей страны, – сообщила руководитель ДК «Железнодорожник» Оксана Тачетдинова.

Также вместе с концертной программой на площади была организована выставка национальных костюмов, изделий из лоскутного шитья, фотовыставка.