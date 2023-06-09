Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 9 июня 2023 года

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области все еще горят поля и леса. До 24 июня из-за противопожарного режима жителям запрещено посещать лесные массивы, природные водоемы, разжигать костры на улице и сжигать сухую траву, а также мусор. За прошедшие сутки спасатели потушили 16 возгораний, но огонь никак не собирается утихомириваться и захватывает все новые территории.

Так, на утро 8 июня зафиксировано 4 действующих лесных пожаров в Тобольском, Вагайском, Уватском и Тюменском районах, все из них локализованы. Сотрудниками МЧС зафиксировано 6 действующих ландшафтных пожаров в вышеуказанных районах, а также Бердюжском и Нижнетавдинском.

К тушению огня привлечены 314 человек и 73 единицы техники, а также 2 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.

По данным регионального МЧС, 9 июня в Тюменской области возникновение лесных пожаров прогнозируется в Тюменском, Ишимском и Тобольском муниципальных районах. Выводы об этом сделаны исходя из ожидаемой погоды и предполагаемого класса пожарной опасности.

Напомним, вчера тюменские грибники потушили ландшафтный пожар на Ирбитском тракте. Дым заметили жители еще с дороги. Возгорание удалось потушить водой, которую тюменцы привезли с собой.

В Тюмени на улице Ершова 8 июня произошел пожар в квартире. Огонь удалось быстро потушить. Горел пятый этаж на Ершова, 32. Четыре пожарные машины и скорая помощь приехали оперативно.

Чтобы снизить число возгораний, в области ведется неустанный контроль за нарушителями противопожарного режима. Хорошо в этом деле себя зарекомендовали беспилотники. Патрулирования с их участием проводятся на ежедневной основе совместно с полицейскими, тюменской Авиабазой и органами местного самоуправления.

Напоминаем, что с 3 апреля 2023 года в округе действует особый противопожарный режим. С этого дня жителям запрещено посещать лес, сжигать сухую траву и разводить костры.