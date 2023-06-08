В Тюмени у предпринимателя нашли 7 тысяч поддельных товаров Apple на 25 млн рублей

Фото: пресс-служба Тюменской таможни.

Таможенники в Тюменской области изъяли контрафактные аксессуары «Apple» на 25 миллионов рублей у местного предпринимателя. Крупную партию подделок обнаружили правоохранители у индивидуального предпринимателя, который продавал продукцию в торговых центрах Тюмени.

– 7235 чехлов, 50 адаптеров и 7 пар беспроводных наушников для смартфонов, с нанесенным товарным знаком Apple обнаружили сотрудники Тюменской таможни в торговых залах и подсобных помещениях. Представитель правообладателя подтвердил контрафактность товаров и оценил предполагаемый ущерб от их продажи в 25 миллионов рублей, – уточнил заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов.

На бизнесмена завели уголовного дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Материалы таможенники передали в УМВД для дальнейшего рассмотрения. Предпринимателю грозит наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом.