Общественный транспорт Тюмени с 10 по 12 июня переходит на расписание выходного дня

Льготы для студентов, школьников и пенсионеров в автобусах на период праздников продолжат действовать.
Фото: Татьяна Коркина
С 10 по 12 июня на маршруты выйдет меньше автобусов. Тюменцы смогут следить за движением транспорта на сайте https://tgt72.ru/. В администрации уточнили, что в праздничные дни автобусы Тюмени станут ездить по графику выходного дня.
– В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период выходных и праздничных дней, с 10 по 12 июня 2023 года включительно, городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам выходных дней, – рассказали в пресс-службе городской администрации.
Отметим, что льготы для студентов, школьников и пенсионеров в автобусах на период праздников продолжат действовать.