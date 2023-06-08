Общественный транспорт Тюмени с 10 по 12 июня переходит на расписание выходного дня

Льготы для студентов, школьников и пенсионеров в автобусах на период праздников продолжат действовать. Фото: Татьяна Коркина

С 10 по 12 июня на маршруты выйдет меньше автобусов. Тюменцы смогут следить за движением транспорта на сайте https://tgt72.ru/. В администрации уточнили, что в праздничные дни автобусы Тюмени станут ездить по графику выходного дня.

– В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период выходных и праздничных дней, с 10 по 12 июня 2023 года включительно, городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам выходных дней, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что льготы для студентов, школьников и пенсионеров в автобусах на период праздников продолжат действовать.